«Парма» обеспечила выживание в серии А и автоматически выкупила троих игроков у «Наполи»

«Парма» обеспечила себе место в серии А на следующий сезон. Как сообщает Football Italia, благодаря этому вступил в силу пункт об обязательстве выкупа у «Наполи» трех игроков.

Сообщается, что на постоянной основе за «Парму» будут играть голкипер Луиджи Сепе, полузащитник Альберто Грасси и форвард Роберто Инглезе.

Указаны также суммы, которые заплатит клуб. За Инглезе «Наполи» получит 20 миллионов евро, за Грасси — 7 миллионов. Трансфер Сепе будет стоит 4,5 — 5 миллионов.

«Парма» обеспечила себе выживание после победы над «Наполи» (2:1). Команда занимает 12-е место, имея в активе 43 очка.