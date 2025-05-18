«Парма» и «Наполи» встретятся в чемпионате Италии 18 мая

«Парма» и «Наполи» проведут матч в 37-м туре чемпионата Италии в воскресенье, 18 мая. Игру примет стадион «Эннио Тардини» в Парме (Италия). Стартовый свисток — в 21.45 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 21.40 мск, за 5 минут до игры.

Ключевые события и результат игры «Парма» — «Наполи» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур.

18 мая 2025, 21:45. Эннио Тардини (Парма)

В чемпионате Италии-2024/25 «Парма» после 36 туров набрала 32 очко и перед игровым днем занимала 16-е место в турнирной таблице над зоной вылета. Предыдущим соперником пармезанцев был «Эмполи» (1:2)

«Наполи» с 78 очками шел первым, на одно очко опережая своего преследователя — «Интер». На прошлой неделе неаполитанцы сыграли вничью с «Дженоа» (2:2).