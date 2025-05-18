«Интер» сыграл вничью с «Лацио», «Наполи» разделил очки с «Пармой»

«Интер» на своем поле сыграл вничью с «Лацию» в матче 37-го тура серии А — 2:2.

У хозяев голы забили защитники Янн Биссек (45+2-я) и Дензел Дюмфрис (80-я). У гостей дублем отметился нападающий Педро (72-я и 90-я с пенальти).

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур.

18 мая 2025, 21:45. Джузеппе Меацца (Милан)

В параллельном мачте «Наполи» на выезде также сыграл вничью с «Пармой» — 0:0.

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур.

18 мая 2025, 21:45. Эннио Тардини (Парма)

Перед последним 38-м туром чемпионата Италии «Наполи» с 79 очками лидирует в турнирной таблице, а «Интер» с 78 баллами занимает вторую строчку.

«Лацио» с 65 очками — шестой, «Парма» с 33 баллами — 16-я.