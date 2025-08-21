«Парма» может подписать Тареми из «Интера»

«Парма» заинтересована в трансфере нападающего «Интера» Мехди Тареми, сообщает Sky Sport.

По данным источника, главный тренер миланцев не рассчитывает на 33-летнего иранца в сезоне-2025/26. «Интер» выставил его на продажу. Сам футболист намерен продолжить карьеру в Европе, ранее он отклонил предложение со стороны «Фламенго».

В сезоне-2024/25 Тареми в 43 матчах за «Интер» во всех турнирах забил 3 гола и сделал 9 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.