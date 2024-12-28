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«Монца» в первом матче под руководством Боккетти проиграла «Парме»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Монца» на выезде уступила «Парме» в матче 18-го тура итальянской серии А — 1:2.

«Монца» провела первый матч под руководством Сальваторе Боккетти. Экс-защитник «Спартака» и «Рубина» стал главным тренером итальянского клуба 23 декабря.

Гости играли в меньшинстве почти весь второй тайм — на 54-й минуте вторую желтую карточку получил Пабло Мари.

Две минуты спустя счет открыл полузащитник хозяев Эрнани. Экс-хавбек «Зенита» реализовал пенальти. На 85-й минуте «Монца» отыгралась благодаря голу Педру Перейры, но не сумела удержать ничейный счет — решающий мяч в концовке забил Лаутаро Валенти.

«Монца» (10 очков) потерпела четвертое поражение подряд и остается на последнем, 20-м месте в серии А. «Парма» (18) поднялась на 14-ю позицию.

Италия. Серия А. 18-й тур
28 дек, 17:00. Ennio Tardini (Парма)
Парма
2:1
Монца

В параллельном матче «Дженоа» в гостях победил «Эмполи» — 2:1.

Италия. Серия А. 18-й тур
28 дек, 17:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
1:2
Дженоа

Источник: Таблица серии А
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 17 13 1 3 42-19 40
2
 Наполи 17 12 2 3 26-12 38
3
 Интер 16 11 4 1 42-15 37
4
 Лацио 17 11 1 5 32-24 34
5
 Фиорентина 16 9 4 3 29-13 31
6
 Ювентус 17 7 10 0 28-13 31
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 17 7 2 8 21-26 23
10
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
11
 Рома 17 5 4 8 23-23 19
12
 Торино 17 5 4 8 17-22 19
13
 Эмполи 18 4 7 7 17-21 19
14
 Парма 18 4 6 8 25-34 18
15
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
16
 Комо 17 3 6 8 18-30 15
17
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
18
 Кальяри 17 3 5 9 16-28 14
19
 Венеция 17 3 4 10 17-30 13
20
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28.12 17:00
Эмполи – Дженоа
 1 : 2
28.12 17:00
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