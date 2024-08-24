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Сегодня, 21:32

«Милан» проиграл «Парме» и второй раз подряд потерял очки при Фонсеке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Парма» - «Милан».
Фото Reuters

«Милан» на выезде уступил «Парме» в матче 2-го тура итальянской серии А — 1:2.

Победу хозяевам принесли голы Денниса Мана (2-я минута) и Маттео Канчельери (77-я). Единственный мяч гостей на 66-й минуте забил Кристиан Пулишич.

«Милан» (1 очко) второй раз потерял очки при Паулу Фонсеке и занимает 16-е место в серии А. «Парма» (4) поднялась на второе место в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 2-й тур
24 авг, 19:30. Ennio Tardini (Парма)
Парма
2:1
Милан

В параллельном матче «Удинезе» на своем поле победил «Лацио» (2:1).

Италия. Серия А. 2-й тур
24 авг, 19:30. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
2:1
Лацио
Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Милан
ФК Парма
0
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Дибала отказался от контракта на 75 миллионов евро ради «Ромы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Удинезе 2 1 1 0 3-2 4
2
 Парма 2 1 1 0 3-2 4
3
 Аталанта 1 1 0 0 4-0 3
4
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
5
 Верона 1 1 0 0 3-0 3
6
 Лацио 2 1 0 1 4-3 3
7
 Торино 1 0 1 0 2-2 1
8
 Дженоа 1 0 1 0 2-2 1
9
 Интер 1 0 1 0 2-2 1
10
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
11
 Эмполи 1 0 1 0 0-0 1
12
 Монца 1 0 1 0 0-0 1
13
 Рома 1 0 1 0 0-0 1
14
 Милан 2 0 1 1 3-4 1
15
 Болонья 1 0 1 0 1-1 1
16
 Фиорентина 1 0 1 0 1-1 1
17
 Венеция 1 0 0 1 1-3 0
18
 Комо 1 0 0 1 0-3 0
19
 Наполи 1 0 0 1 0-3 0
20
 Лечче 1 0 0 1 0-4 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.08 19:30
Парма – Милан
 2 : 1
24.08 19:30
Удинезе – Лацио
 2 : 1
24.08 21:45
Интер – Лечче
 - : -
24.08 21:45
Монца – Дженоа
 - : -
25.08 19:30
Фиорентина – Венеция
 - : -
25.08 19:30
Торино – Аталанта
 - : -
25.08 21:45
Рома – Эмполи
 - : -
25.08 21:45
Наполи – Болонья
 - : -
26.08 19:30
Кальяри – Комо
 - : -
26.08 21:45
Верона – Ювентус
 - : -
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Г
Марко Брешанини

Марко Брешанини

Аталанта

 2
Даниэль Москера

Даниэль Москера

Верона

 2
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 2
П
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

 2
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 1
Тимоти Веа

Тимоти Веа

Ювентус

 1
И К Ж
Марин Понграчич

Марин Понграчич

Фиорентина

 1 0 0
Ассан Камара

Ассан Камара

Удинезе

 2 0 0
Лаутаро Джаннетти

Лаутаро Джаннетти

Удинезе

 2 0 2
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