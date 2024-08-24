«Милан» проиграл «Парме» и второй раз подряд потерял очки при Фонсеке
«Милан» на выезде уступил «Парме» в матче 2-го тура итальянской серии А — 1:2.
Победу хозяевам принесли голы Денниса Мана (2-я минута) и Маттео Канчельери (77-я). Единственный мяч гостей на 66-й минуте забил Кристиан Пулишич.
«Милан» (1 очко) второй раз потерял очки при Паулу Фонсеке и занимает 16-е место в серии А. «Парма» (4) поднялась на второе место в турнирной таблице.
В параллельном матче «Удинезе» на своем поле победил «Лацио» (2:1).
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
2
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
4
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
5
|Верона
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
6
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
7
|Торино
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Дженоа
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Интер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Эмполи
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Монца
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Рома
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Милан
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Болонья
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
16
|Фиорентина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
17
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.08
|19:30
|
Парма – Милан
|2 : 1
|24.08
|19:30
|
Удинезе – Лацио
|2 : 1
|24.08
|21:45
|
Интер – Лечче
|- : -
|24.08
|21:45
|
Монца – Дженоа
|- : -
|25.08
|19:30
|
Фиорентина – Венеция
|- : -
|25.08
|19:30
|
Торино – Аталанта
|- : -
|25.08
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|25.08
|21:45
|
Наполи – Болонья
|- : -
|26.08
|19:30
|
Кальяри – Комо
|- : -
|26.08
|21:45
|
Верона – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|
|
Даниэль Москера
Верона
|2
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|2
|П
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Николо Барелла
Интер
|1
|
|
Тимоти Веа
Ювентус
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
|
|
Лаутаро Джаннетти
Удинезе
|2
|0
|2
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