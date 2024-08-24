«Милан» проиграл «Парме» и второй раз подряд потерял очки при Фонсеке

«Милан» на выезде уступил «Парме» в матче 2-го тура итальянской серии А — 1:2.

Победу хозяевам принесли голы Денниса Мана (2-я минута) и Маттео Канчельери (77-я). Единственный мяч гостей на 66-й минуте забил Кристиан Пулишич.

«Милан» (1 очко) второй раз потерял очки при Паулу Фонсеке и занимает 16-е место в серии А. «Парма» (4) поднялась на второе место в турнирной таблице.

В параллельном матче «Удинезе» на своем поле победил «Лацио» (2:1).