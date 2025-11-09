Футбол
9 ноября, 00:47

«Милан» сыграл вничью с «Пармой»

Павел Лопатко
Фото Reuters

«Милан» сыграл вничью с «Пармой» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Италии — 2:2.

Гости в первом тайме повели со счетом 2:0 — на 12-й минуте забил Алексис Салемакерс, а на 25-й минуте с пенальти — Рафаэл Леау.

На 45+1-ой минуте Адриан Бернабе отыграл один гол, а на 62-й минуте Энрико Дель Прато сравнял счет.

У «Пармы» серия из шести матчей без побед, она занимает 17-е место в таблице чемпионата Италии (восемь очков после 11 матчей). «Милан» (22 очка после 11 игр) идет на первом месте.

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур.
08 ноября, 22:45. Ennio Tardini (Парма)
Парма
2:2
Милан
ФК Милан
ФК Парма
  • Капитон Матроскин

    дай обниму тебя, Паш:kissing_heart: и лайк тебе влеплю!):heart_eyes: На будущее - лопатка раздора твоя - не работает:laughing::laughing::laughing:

    09.11.2025

  • Timka1401

    тебя чмошника забыли спросить

    09.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Комментатор Шняга выбесил в моменте с возможным пенальти - так и не увидев то, что увидели все - игра рукой. Но соглашусь, за такой отскок в руку - не ставят. Рафу люблю, но бесит его не стабильность... Без Фернандеса ему стало хуже, имхо.

    09.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Милан забыл выйти на 2-й тайм, посчитав, что выиграл матч, за что и поплатился((.... Парме - браво!!

    09.11.2025

  • Капитон Матроскин

    СЭ, как обычно - спит. Матч закончился полчаса назад, а новость об этом ждать - неделю...

    09.11.2025

