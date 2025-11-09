«Милан» сыграл вничью с «Пармой»

«Милан» сыграл вничью с «Пармой» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Италии — 2:2.

Гости в первом тайме повели со счетом 2:0 — на 12-й минуте забил Алексис Салемакерс, а на 25-й минуте с пенальти — Рафаэл Леау.

На 45+1-ой минуте Адриан Бернабе отыграл один гол, а на 62-й минуте Энрико Дель Прато сравнял счет.

У «Пармы» серия из шести матчей без побед, она занимает 17-е место в таблице чемпионата Италии (восемь очков после 11 матчей). «Милан» (22 очка после 11 игр) идет на первом месте.