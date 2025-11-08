«Парма» и «Милан» встретятся в матче 11-го тура чемпионате Италии

«Парма» и «Милан» встретятся в матче 11-го тура итальянской серии А в субботу, 8 ноября. Игра будет проходить на стадионе «Эннио Тардини» в Парме, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Парма» — «Милан» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур.

08 ноября, 22:45. Ennio Tardini (Парма)

В прямом эфире встречу показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В 10 турах чемпионата Италии «Парма» набрала 7 очков, «Милан» — 21. В 10-м туре «Парма» проиграла «Болонье» со счетом 1:3, а «Милан» победил «Рому» — 1:0.