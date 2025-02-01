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Сегодня, 00:40

«Лечче» на выезде обыграл «Парму»

Сергей Разин
корреспондент
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«Лечче» в матче 23-го тура чемпионата Италии на выезде обыграл «Парму» со счетом 3:1.

В составе гостей отличились Никола Крстович и Сантьяго Пьеротти, который оформил дубль. У хозяев гол на счету Эмануэле Валери, который реализовал пенальти.

После этого матча «Лечче» с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Парма» с 20 очками — на 18-й строчке.

Италия. Серия А. 23-й тур.
31 янв, 22:45. Ennio Tardini (Парма)
Парма
1:3
Лечче

ФК Лечче
ФК Парма
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