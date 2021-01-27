«Парма» интересуется полузащитником «Стяуа». Его хотели купить российские клубы

Полузащитник «Стяуа» Деннис Ман попал в сферу интересов «Пармы», пишет в Twitter итальянский журналист Альфредо Педула.

Ранее появлялась информация, что на 22-летнего румына претендуют сразу несколько российских команды. Еще 23 августа 2020 года сообщалось об интересе к игроку со стороны ЦСКА. Также в числе претендентов на Мана назывались «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».

В нынешнем сезоне на счету Мана 17 забитых мячей и 7 результативных передач в 17 играх за «Стяуа». Контракт вингера с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 млн евро.