"Парма" хочет подписать Балотелли, но игрок требует слишком высокую зарплату

"Парма" ведет переговоры с нападающим "Марселя" Марио Балотелли, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. 28-летний итальянец в июле станет свободным агентом. Однако между игроком и итальянским клубом существуют разногласия по поводу заработной платы. "Парма" не может удовлетворить запросы футболиста.

Напомним, Балотелли присоединился к "Марселю" на правах свободного агента, подписав контракт в январе нынешнего года до конца сезона. В 15 матчах итальянец забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу.

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