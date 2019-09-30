«Парма» Эрнани обыграла «Торино», Ансальди отметился голом

«Парма» дома обыграла «Торино» (3:2) в матче 6-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев отличились полузащитник Деян Кулушевски, форварды Андреас Корнелиус и Роберто Инглезе. У гостей отметился бывший защитник «Зенита» Кристиан Ансальди и нападающий Андреа Белотти.

«Торино» играло в меньшинстве с 29-й минуты встречи. Защитник Бремер получил красную карточку. На 31-й минуте форвард «Пармы» Жервинью не смог реализовать 11-метровый удар.

Хавбек «Зенита» Эрнани, который выступает за «Парму» на правах аренды, вышел в стартовом составе на игру и провел на поле 78 минут.

«Парма» с 9 очками располагается на 9-й строчке в турнирной таблице серии А. «Торино» — 8-е место и 9 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Парма» — «Торино» — 3:2 (2:2)

Голы: Кулушевски, 2 (1:0). Ансальди, 12 (1:1). Белотти, 43 — с пенальти (1:2). Корнелиус, 45+3 (2:2). Инглезе, 88 (3:2).

Нереализованный пенальти: Жервинью, 31 (вратарь)

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Лаурини, Гальоло (Пеццелла, 46), Барилла (Куцка, 66), Скоццарелла, Эрнани (Инглезе, 78), Кулушевски, Жервинью, Корнелиус.

«Торино»: Сиригу, Ансальди (Джиджи, 80), Нкулу, Иццо, Эйна, Бремер, Ринкон, Мейте, Базелли, Верди (Лаксальт, 58), Белотти (Дзадза, 87).

Предупреждения: Бремер, 21. Ринкон, 35. Лаурини, 42. Эрнани, 68.

Удаление: Бремер, 29.

Судья: Ла Пенна (Италия).

30 сентября. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

Чемпионат Италии: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей