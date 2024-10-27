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Сегодня, 16:25

«Парма» и «Эмполи» поделили очки в матче серии А

Руслан Минаев
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«Парма» дома сыграла вничью с «Эмполи» в матче 9-го тура серии А — 1:1.

У гостей на 35-й минуте автогол забил Войо Кулибали. У хозяев на 80-й минуте счет сравнял Габриэль Шарпентье. Пять минут спустя игрок «Пармы» Анге Бонни не реализовал пенальти.

«Парма» с 8 очками занимает 16-е место в таблице серии А. «Эмполи» с 11 очками — на 10-й строчке.

Италия. Серия А. 9-й тур
27 окт, 14:30. Ennio Tardini (Парма)
Парма
1:1
Эмполи

ФК Парма
ФК Эмполи
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2
 Интер 8 5 2 1 17-9 17
3
 Аталанта 9 5 1 3 24-14 16
4
 Ювентус 8 4 4 0 11-1 16
5
 Удинезе 9 5 1 3 12-11 16
6
 Милан 8 4 2 2 16-9 14
7
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8
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9
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 Эмполи 8 2 4 2 6-5 10
11
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12
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13
 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
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 Кальяри 9 2 3 4 8-15 9
15
 Верона 9 3 0 6 13-21 9
16
 Монца 8 1 4 3 8-9 7
17
 Парма 8 1 4 3 11-13 7
18
 Дженоа 8 1 3 4 7-17 6
19
 Лечче 9 1 2 6 3-19 5
20
 Венеция 8 1 1 6 5-14 4
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Аталанта – Верона
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