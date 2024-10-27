«Парма» и «Эмполи» поделили очки в матче серии А

«Парма» дома сыграла вничью с «Эмполи» в матче 9-го тура серии А — 1:1.

У гостей на 35-й минуте автогол забил Войо Кулибали. У хозяев на 80-й минуте счет сравнял Габриэль Шарпентье. Пять минут спустя игрок «Пармы» Анге Бонни не реализовал пенальти.

«Парма» с 8 очками занимает 16-е место в таблице серии А. «Эмполи» с 11 очками — на 10-й строчке.