«Парма» и «Эмполи» поделили очки в матче серии А
«Парма» дома сыграла вничью с «Эмполи» в матче 9-го тура серии А — 1:1.
У гостей на 35-й минуте автогол забил Войо Кулибали. У хозяев на 80-й минуте счет сравнял Габриэль Шарпентье. Пять минут спустя игрок «Пармы» Анге Бонни не реализовал пенальти.
«Парма» с 8 очками занимает 16-е место в таблице серии А. «Эмполи» с 11 очками — на 10-й строчке.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|9
|7
|1
|1
|16-5
|22
|
2
|Интер
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
3
|Аталанта
|9
|5
|1
|3
|24-14
|16
|
4
|Ювентус
|8
|4
|4
|0
|11-1
|16
|
5
|Удинезе
|9
|5
|1
|3
|12-11
|16
|
6
|Милан
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|
7
|Торино
|9
|4
|2
|3
|15-14
|14
|
8
|Фиорентина
|8
|3
|4
|1
|15-8
|13
|
9
|Лацио
|8
|4
|1
|3
|14-12
|13
|
10
|Эмполи
|8
|2
|4
|2
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|10
|
11
|Рома
|8
|2
|4
|2
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|10
|
12
|Комо
|9
|2
|3
|4
|11-16
|9
|
13
|Болонья
|8
|1
|6
|1
|9-11
|9
|
14
|Кальяри
|9
|2
|3
|4
|8-15
|9
|
15
|Верона
|9
|3
|0
|6
|13-21
|9
|
16
|Монца
|8
|1
|4
|3
|8-9
|7
|
17
|Парма
|8
|1
|4
|3
|11-13
|7
|
18
|Дженоа
|8
|1
|3
|4
|7-17
|6
|
19
|Лечче
|9
|1
|2
|6
|3-19
|5
|
20
|Венеция
|8
|1
|1
|6
|5-14
|4
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38 тур
|25.10
|19:30
|
Удинезе – Кальяри
|2 : 0
|25.10
|21:45
|
Торино – Комо
|1 : 0
|26.10
|16:00
|
Наполи – Лечче
|1 : 0
|26.10
|19:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|26.10
|21:45
|
Аталанта – Верона
|6 : 1
|27.10
|14:30
|
Парма – Эмполи
|- : -
|27.10
|17:00
|
Лацио – Дженоа
|- : -
|27.10
|17:00
|
Монца – Венеция
|- : -
|27.10
|20:00
|
Интер – Ювентус
|- : -
|27.10
|22:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|10
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|5
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Войо Кулибали
Парма
|7
|1
|1
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