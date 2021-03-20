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«Дженоа» обыграл «Парму», Шомуродов провел 45 минут

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«Дженоа» победил «Парму» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 2:1. Оба мяча у генуэзцев провел Джанлука Скамачча. Форвард вышел на замену во втором тайме вместо экс-нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова.

Чемпионат Италии

Серия А

28-й тур

«Парма» — «Дженоа» — 1:2 (1:0)

Голы: Пелле, 16 (1:0). Скамакка, 50 (1:1). Скамакка, 69 (1:2).

«Парма»: Сепе, Бани (Гальоло, 71), Конти, Пеццелла (Бузи, 79), Осорио, Куцка, Куртич (Эрнани, 79), Бругман (Зиркзе, 79), Пелле, Карамо (Михайла, 64), Ман.

«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Дзаппакоста, Чиборра (Пьяца, 46), Радованович, Бадель, Стротман (Бираски, 68), Зайц (Ровелла, 90), Дестро (Бехрами, 64), Шомуродов (Скамакка, 46).

Предупреждения: Бани, 19. Пеццелла, 57. Пелле, 71. Радованович, 72. Бругман, 78. Бираски, 84. Куцка, 90+5.

Судья: Довери.

19 марта. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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