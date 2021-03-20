«Дженоа» обыграл «Парму», Шомуродов провел 45 минут
«Дженоа» победил «Парму» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 2:1. Оба мяча у генуэзцев провел Джанлука Скамачча. Форвард вышел на замену во втором тайме вместо экс-нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова.
Чемпионат Италии
Серия А
28-й тур
«Парма» — «Дженоа» — 1:2 (1:0)
Голы: Пелле, 16 (1:0). Скамакка, 50 (1:1). Скамакка, 69 (1:2).
«Парма»: Сепе, Бани (Гальоло, 71), Конти, Пеццелла (Бузи, 79), Осорио, Куцка, Куртич (Эрнани, 79), Бругман (Зиркзе, 79), Пелле, Карамо (Михайла, 64), Ман.
«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло, Дзаппакоста, Чиборра (Пьяца, 46), Радованович, Бадель, Стротман (Бираски, 68), Зайц (Ровелла, 90), Дестро (Бехрами, 64), Шомуродов (Скамакка, 46).
Предупреждения: Бани, 19. Пеццелла, 57. Пелле, 71. Радованович, 72. Бругман, 78. Бираски, 84. Куцка, 90+5.
Судья: Довери.
19 марта. Парма. Стадион «Эннио Тардини».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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