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«Аталанта» на выезде обыграла «Парму» и продлила победную серию до семи матчей

Сергей Разин
корреспондент
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«Аталанта» в матче 13-го тура чемпионата Италии на выезде обыграла «Парму» со счетом 3:1.

В составе гостей отличились Матео Ретеги, Эдерсон и Адемола Лукман. Хозяева ответили точным ударом Матте Кансельери.

«Аталанта» продлила победную серию до семи матчей и с 28 очками расположилась на первом месте в турнирной таблице. «Парма» с 12 очками — на 13-й строчке.

Италия. Серия А. 13-й тур
23 нояб, 22:45. Ennio Tardini (Парма)
Парма
1:3
Аталанта

ФК Аталанта
ФК Парма
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«Милан» и «Ювентус» не выявили победителя в матче серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 13 8 4 1 31-14 28
2
 Аталанта 13 9 1 3 34-16 28
3
 Наполи 12 8 2 2 19-9 26
4
 Фиорентина 12 7 4 1 25-10 25
5
 Ювентус 13 6 7 0 21-7 25
6
 Лацио 12 8 1 3 25-14 25
7
 Милан 12 5 4 3 20-14 19
8
 Болонья 11 4 6 1 15-13 18
9
 Удинезе 12 5 1 6 15-18 16
10
 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 12 4 2 6 15-18 14
12
 Рома 12 3 4 5 14-17 13
13
 Парма 13 2 6 5 17-21 12
14
 Верона 13 4 0 9 17-32 12
15
 Комо 12 2 4 6 13-23 10
16
 Кальяри 12 2 4 6 12-22 10
17
 Дженоа 12 2 4 6 9-22 10
18
 Лечче 12 2 3 7 5-21 9
19
 Монца 12 1 5 6 10-15 8
20
 Венеция 12 2 2 8 11-21 8
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23.11 17:00
Верона – Интер
 0 : 5
23.11 20:00
Милан – Ювентус
 0 : 0
23.11 22:45
Парма – Аталанта
 1 : 3
24.11 14:30
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.11 17:00
Комо – Фиорентина
 - : -
24.11 17:00
Торино – Монца
 - : -
24.11 20:00
Наполи – Рома
 - : -
24.11 22:45
Лацио – Болонья
 - : -
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Мойзе Кин

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Лацио

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Наполи

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Франсишку Консейсау

Ювентус

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Джексон Чачуа

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 12 1 4
Павел Давидович

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Сулейман Исак Туре

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