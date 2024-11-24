«Аталанта» на выезде обыграла «Парму» и продлила победную серию до семи матчей
«Аталанта» в матче 13-го тура чемпионата Италии на выезде обыграла «Парму» со счетом 3:1.
В составе гостей отличились Матео Ретеги, Эдерсон и Адемола Лукман. Хозяева ответили точным ударом Матте Кансельери.
«Аталанта» продлила победную серию до семи матчей и с 28 очками расположилась на первом месте в турнирной таблице. «Парма» с 12 очками — на 13-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|
2
|Аталанта
|13
|9
|1
|3
|34-16
|28
|
3
|Наполи
|12
|8
|2
|2
|19-9
|26
|
4
|Фиорентина
|12
|7
|4
|1
|25-10
|25
|
5
|Ювентус
|13
|6
|7
|0
|21-7
|25
|
6
|Лацио
|12
|8
|1
|3
|25-14
|25
|
7
|Милан
|12
|5
|4
|3
|20-14
|19
|
8
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|15-13
|18
|
9
|Удинезе
|12
|5
|1
|6
|15-18
|16
|
10
|Эмполи
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|
11
|Торино
|12
|4
|2
|6
|15-18
|14
|
12
|Рома
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
13
|Парма
|13
|2
|6
|5
|17-21
|12
|
14
|Верона
|13
|4
|0
|9
|17-32
|12
|
15
|Комо
|12
|2
|4
|6
|13-23
|10
|
16
|Кальяри
|12
|2
|4
|6
|12-22
|10
|
17
|Дженоа
|12
|2
|4
|6
|9-22
|10
|
18
|Лечче
|12
|2
|3
|7
|5-21
|9
|
19
|Монца
|12
|1
|5
|6
|10-15
|8
|
20
|Венеция
|12
|2
|2
|8
|11-21
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.11
|17:00
|
Верона – Интер
|0 : 5
|23.11
|20:00
|
Милан – Ювентус
|0 : 0
|23.11
|22:45
|
Парма – Аталанта
|1 : 3
|24.11
|14:30
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|24.11
|17:00
|
Комо – Фиорентина
|- : -
|24.11
|17:00
|
Торино – Монца
|- : -
|24.11
|20:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|24.11
|22:45
|
Лацио – Болонья
|- : -
|25.11
|20:30
|
Эмполи – Удинезе
|- : -
|25.11
|22:45
|
Венеция – Лечче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|9
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|8
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Франсишку Консейсау
Ювентус
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|12
|1
|4
|
|
Павел Давидович
Верона
|6
|1
|2
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|7
|1
|2
Новости