«Аталанта» на выезде обыграла «Парму» и продлила победную серию до семи матчей

«Аталанта» в матче 13-го тура чемпионата Италии на выезде обыграла «Парму» со счетом 3:1.

В составе гостей отличились Матео Ретеги, Эдерсон и Адемола Лукман. Хозяева ответили точным ударом Матте Кансельери.

«Аталанта» продлила победную серию до семи матчей и с 28 очками расположилась на первом месте в турнирной таблице. «Парма» с 12 очками — на 13-й строчке.