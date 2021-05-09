«Парма» — «Аталанта»: Миранчук остался в запасе
15:20
В 35-м туре серии А «Аталанта» сыграет в гостях с «Пармой». Стал известен стартовый состав команды.
Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе коллектива из Бергамо.
«Парма»: Сепе, Бузи, Алвеш, Осорио, Гальоло, Зом, Грасси, Куртич, Куцка, Корнелиус, Жервиньо.
«Аталанта»: Спортьелло, Ромеро, Паломино, Джимсити, Меле, де Рон, Фройлер, Госенс, Иличич, Малиновский, Сапата.
Матч «Парма» — «Аталанта» пройдет сегодня, 9 мая, и начнется в 16.00 по московскому времени.
«Аталанта» занимает третье место в таблице. «Парма» -19-я.
? I nostri 11!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 9, 2021
? Our #StartingXI to face Parma!
?#ParmaAtalanta #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/HOibIlBKbg
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