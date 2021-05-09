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«Парма» — «Аталанта»: Миранчук остался в запасе

15:20
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В 35-м туре серии А «Аталанта» сыграет в гостях с «Пармой». Стал известен стартовый состав команды.

Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе коллектива из Бергамо.

«Парма»: Сепе, Бузи, Алвеш, Осорио, Гальоло, Зом, Грасси, Куртич, Куцка, Корнелиус, Жервиньо.

«Аталанта»: Спортьелло, Ромеро, Паломино, Джимсити, Меле, де Рон, Фройлер, Госенс, Иличич, Малиновский, Сапата.

Матч «Парма» — «Аталанта» пройдет сегодня, 9 мая, и начнется в 16.00 по московскому времени.

«Аталанта» занимает третье место в таблице. «Парма» -19-я.

Парма — Аталанта

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