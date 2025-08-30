«Аталанта» и «Парма» сыграли вничью, «Болонья» победила «Комо»
«Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Пармой» в матче второго тура серии А — 1:1.
На гол хавбека гостей Марио Пашалича, хозяева ответили мячом Патрика Кутроне за пять минут до конца основного времени.
В параллельном матче «Болонья» дома обыграла «Комо» — 1:0. На 59-й минуте единственный мяч забил Риккардо Орсолини.
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|Рома
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4
|Комо
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13
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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|0-0
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17
|Лечче
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|0-0
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18
|Венеция
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|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
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|Рома – Фиорентина
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|Аталанта – Сассуоло
|- : -
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|Болонья – Лацио
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|23.08
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|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
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|Дженоа – Наполи
|- : -
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|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
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|Удинезе – Комо
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|23.08
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