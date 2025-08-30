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30 августа 2025, 21:46

«Аталанта» и «Парма» сыграли вничью, «Болонья» победила «Комо»

Руслан Минаев

«Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Пармой» в матче второго тура серии А — 1:1.

На гол хавбека гостей Марио Пашалича, хозяева ответили мячом Патрика Кутроне за пять минут до конца основного времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур.
30 августа 2025, 19:30. Эннио Тардини (Парма)
Парма
1:1
Аталанта

В параллельном матче «Болонья» дома обыграла «Комо» — 1:0. На 59-й минуте единственный мяч забил Риккардо Орсолини.

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур.
30 августа 2025, 19:30. Ренато Далл'Ара (Болонья)
Болонья
1:0
Комо
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ФК Аталанта
ФК Болонья
ФК Комо
ФК Парма
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 00:00 Рома – Фиорентина - : -
23.08 00:00 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 00:00 Болонья – Лацио - : -
23.08 00:00 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 00:00 Дженоа – Наполи - : -
23.08 00:00 Интер – Монца - : -
23.08 00:00 Парма – Кальяри - : -
23.08 00:00 Торино – Милан - : -
23.08 00:00 Удинезе – Комо - : -
23.08 00:00 Венеция – Лечче - : -
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