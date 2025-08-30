«Аталанта» и «Парма» сыграли вничью, «Болонья» победила «Комо»

«Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Пармой» в матче второго тура серии А — 1:1.

На гол хавбека гостей Марио Пашалича, хозяева ответили мячом Патрика Кутроне за пять минут до конца основного времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур.

30 августа 2025, 19:30. Эннио Тардини (Парма)

В параллельном матче «Болонья» дома обыграла «Комо» — 1:0. На 59-й минуте единственный мяч забил Риккардо Орсолини.