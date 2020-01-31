«Парма» арендовала вратаря «Интера»

Голкипер «Интера» Йонуц Раду стал игроком «Пармы». Он проведет в клубе остаток сезона на правах аренды, сообщает официальный сайт пармезанцев.

В составе «джаллоблу» 22-летний румын должен стать заменой травмированному Луиджи Сепе.

Ранее Раду выступал за «Дженоа» также на правах аренды. В текущем сезоне он провел 19 матчей в составе «россоблу», пропустив 37 голов.