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«Парма» арендовала вратаря «Интера»

09:28
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Голкипер «Интера» Йонуц Раду стал игроком «Пармы». Он проведет в клубе остаток сезона на правах аренды, сообщает официальный сайт пармезанцев.

В составе «джаллоблу» 22-летний румын должен стать заменой травмированному Луиджи Сепе.

Ранее Раду выступал за «Дженоа» также на правах аренды. В текущем сезоне он провел 19 матчей в составе «россоблу», пропустив 37 голов.

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