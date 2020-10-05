«Парма» арендовала Сиприена с опцией выкупа. Игроком интересовался «Спартак»

Полузащитник «Ниццы» Вилан Сиприен продолжит карьеру в «Парме». Итальянский клуб арендовал 25-летнего француза с последующей опцией выкупа, сообщает Sky Sport Italia.

Итоговая сумма сделки оценивается в 7 миллионов евро.

Хавбек перешел в «Ниццу» из «Ланса» в 2016 году. Тогда трансфер обошелся «орлятам» в 5 миллионов евро.

В этом сезоне Сиприен не выходил на поле, так как уведомил клуб о желании уйти. Игроком интересовались «Спартак», «Бордо» и несколько других команд.

В сезоне-2019/20 Сиприен провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов.