Паредес перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» на правах аренды
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес перешел в «Ювентус» на правах аренды, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Ранее сообщалось, что туринский клуб возьмет хавбека в аренду с опцией выкупа при выполнении определенных условий.
В минувшем сезоне 28-летний аргентинец провел 22 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.
Паредес также выступал за «Зенит». Российский клуб приобрел аргентинца летом 2017 года. Питерский клуб заплатил за полузащитника «Роме» 23 миллиона евро. В январе 2019 года Паредес перешел в «ПСЖ».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рома
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|
2
|Интер
|4
|3
|0
|1
|9-5
|9
|
3
|Милан
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|
4
|Лацио
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
5
|Торино
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
6
|Наполи
|3
|2
|1
|0
|9-2
|7
|
7
|Аталанта
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
8
|Ювентус
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|
9
|Фиорентина
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Сассуоло
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|
11
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|4-1
|4
|
12
|Удинезе
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
13
|Специя
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
14
|Эмполи
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
15
|Болонья
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
16
|Верона
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|
17
|Лечче
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Сампдория
|3
|0
|1
|2
|0-6
|1
|
19
|Кремонезе
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|
20
|Монца
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
|30.08
|19:30
|
Сассуоло – Милан
|0 : 0
|30.08
|21:45
|
Рома – Монца
|3 : 0
|30.08
|21:45
|
Интер – Кремонезе
|3 : 1
|31.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|31.08
|19:30
|
Сампдория – Лацио
|- : -
|31.08
|19:30
|
Удинезе – Фиорентина
|- : -
|31.08
|21:45
|
Ювентус – Специя
|- : -
|31.08
|21:45
|
Наполи – Лечче
|- : -
|1.09
|21:45
|
Аталанта – Торино
|- : -
|1.09
|21:45
|
Болонья – Салернитана
|- : -
|Г
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|3
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|3
|П
|
|
Булай Диа
Салернитана
|2
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|2
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|1
|1
|0