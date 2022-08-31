Паредес перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» на правах аренды

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес перешел в «Ювентус» на правах аренды, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что туринский клуб возьмет хавбека в аренду с опцией выкупа при выполнении определенных условий.

В минувшем сезоне 28-летний аргентинец провел 22 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.

Паредес также выступал за «Зенит». Российский клуб приобрел аргентинца летом 2017 года. Питерский клуб заплатил за полузащитника «Роме» 23 миллиона евро. В январе 2019 года Паредес перешел в «ПСЖ».