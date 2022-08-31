Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:12

Паредес перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» на правах аренды

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Леандро Паредес.
Фото ФК «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес перешел в «Ювентус» на правах аренды, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что туринский клуб возьмет хавбека в аренду с опцией выкупа при выполнении определенных условий.

В минувшем сезоне 28-летний аргентинец провел 22 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.

Паредес также выступал за «Зенит». Российский клуб приобрел аргентинца летом 2017 года. Питерский клуб заплатил за полузащитника «Роме» 23 миллиона евро. В январе 2019 года Паредес перешел в «ПСЖ».

Источник: https://www.juventus.com/en/news/articles/official-leandro-paredes-is-a-juventus-player
Леандро Паредес
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Секс-символ ММА Ванзант оголила ягодицы для новой фотосессии
Как сделать из Lada Vesta суперкар
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин о переходе Кокорина в «Арис»: «Если он себя не проявит, можно будет заканчивать с футболом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Рома 4 3 1 0 6-1 10
2
 Интер 4 3 0 1 9-5 9
3
 Милан 4 2 2 0 7-3 8
4
 Лацио 3 2 1 0 5-2 7
5
 Торино 3 2 1 0 4-2 7
6
 Наполи 3 2 1 0 9-2 7
7
 Аталанта 3 2 1 0 4-1 7
8
 Ювентус 3 1 2 0 4-1 5
9
 Фиорентина 3 1 2 0 3-2 5
10
 Сассуоло 4 1 2 1 3-5 5
11
 Салернитана 3 1 1 1 4-1 4
12
 Удинезе 3 1 1 1 4-5 4
13
 Специя 3 1 1 1 3-5 4
14
 Эмполи 3 0 2 1 1-2 2
15
 Болонья 3 0 1 2 2-5 1
16
 Верона 3 0 1 2 3-7 1
17
 Лечче 3 0 1 2 2-4 1
18
 Сампдория 3 0 1 2 0-6 1
19
 Кремонезе 4 0 0 4 4-9 0
20
 Монца 4 0 0 4 2-11 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.08 19:30
Сассуоло – Милан
 0 : 0
30.08 21:45
Рома – Монца
 3 : 0
30.08 21:45
Интер – Кремонезе
 3 : 1
31.08 19:30
Эмполи – Верона
 - : -
31.08 19:30
Сампдория – Лацио
 - : -
31.08 19:30
Удинезе – Фиорентина
 - : -
31.08 21:45
Ювентус – Специя
 - : -
31.08 21:45
Наполи – Лечче
 - : -
1.09 21:45
Аталанта – Торино
 - : -
1.09 21:45
Болонья – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 3
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 3
П
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 2
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 2
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 2
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 2 1 1
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 1 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости