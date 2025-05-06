Паредес не играет за «Рому» с апреля, чтобы клуб не платил бонусы «ПСЖ»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес не выходил на поле в трех последних матчах команды в серии А из-за пункта в контракте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, при переходе хавбека из «ПСЖ» в «Рому» в августе 2023 года в договор был включен пункт о выплате парижанам 2,5 миллиона евро в качестве бонусов при достижении им отметки 80 матчей за клуб.

Последний раз футболист появлялся на поле 13 апреля в матче 32-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (1:1). На данный момент на счету 30-летнего аргентинца 79 матчей за «Рому» за 2 года во всех турнирах.