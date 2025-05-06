Футбол
6 мая, 21:20

Паредес не играет за «Рому» с апреля, чтобы клуб не платил бонусы «ПСЖ»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес не выходил на поле в трех последних матчах команды в серии А из-за пункта в контракте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, при переходе хавбека из «ПСЖ» в «Рому» в августе 2023 года в договор был включен пункт о выплате парижанам 2,5 миллиона евро в качестве бонусов при достижении им отметки 80 матчей за клуб.

Последний раз футболист появлялся на поле 13 апреля в матче 32-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (1:1). На данный момент на счету 30-летнего аргентинца 79 матчей за «Рому» за 2 года во всех турнирах.

Леандро Паредес
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • zg

    Сие,судьба всех Передасов!:point_up:?

    07.05.2025

  • Федор

    Хотя все правильно!!!

    06.05.2025

  • Семь ветров

    Пусть вернут в Питер, зачем мучать перспективного.

    06.05.2025

  • Mikhail

    Не хотел играть за Зенит, а теперь не играет и за ПСЖ.

    06.05.2025

  • shpasic

    и сколько ещё лет он так будет сидеть на лавке?

    06.05.2025

