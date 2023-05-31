Паредес, Ханданович и Погба вошли в сборную худших игроков серии А по версии ESPN

Стала известна сборная худших игроков серии А по версии ESPN. В нее вошли три игрока «Ювентуса»: Хуан Куадрадо, Поль Погба, Леандро Паредес и голкипер «Интера» Самир Ханданович.

Полный состав сборной худших игроков серии А по версии ESPN:

Вратарь: Самир Ханданович («Интер»);

Защитники: Хуан Куадрадо («Ювентус»), Мараш Кумбула («Рома»), Милан Шкриньяр («Интер»), Рикардо Родригес («Торино»);

Полузащитники: Поль Погба («Ювентус»), Леандро Паредес («Ювентус»);

Нападающие: Флорьян Товен («Удинезе»), Шарль Де Кетеларе («Милан»), Дивок Ориги («Милан»), Дуван Сапата («Аталанта»).

В текущем сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Скудетто стало для команды третьим за всю историю.