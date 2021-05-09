Паратичи прокомментировал слухи об интересе «Ювентуса» к Доннарумме

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи об интересе туринского клуба к голкиперу «Милана» Джанлуиджи Доннарумме.

«СМИ круглый год пишут о трансферах, мы привыкли к постоянным сплетням, в которых фигурирует наш клуб, сейчас дело дошло и до Доннаруммы. Он несомненно является хорошим игроком, но Джанлуиджи выступает за «Милан», — цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

Напомним, что контракт Доннаруммы с миланским клубом истекает в конце сезона.