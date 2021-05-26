Паратичи покидает пост спортивного директора «Ювентуса» после 11 лет в клубе

Спортивный директор клуба Фабио Паратичи покидает клуб. С ним не будет продлен контракт, который истекает 30 июня 2021 года, сообщает сайт туринского клуба.

Паратичи проработал в структуре клуба последние 11 лет.

Клуб занял 4-е место по итогам сезона в серии А и вышел в Лигу чемпионов. Также команда стала обладателем Кубка и Суперкубка Италии.