Мальдини: «Де Кетеларе — наглядный пример игрока, которому нужно добиться прогресса»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что полузащитник Шарль де Кетеларе слабо выступает в текущем сезоне.

«Де Кетеларе — наглядный пример игрока, которому нужно добиться прогресса. Нам было бы проще подписать Пауло Дибалу свободным агентом, но был бы он подходящим футболистом для нашего проекта? Нет», — приводит слова Мальдини итальянский журналист Фабрицио Романо.

22-летний бельгиец сыграл 38 матчей за «Милан» и отдал 1 голевой пас.