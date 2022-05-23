Мальдини: «Моя карьера технического директора существует только благодаря «Милану»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал завоевание клубом титула чемпионов Италии сезона-2021/22. Специалист рассказал, как эмоционально и страстно следил за игрой команды и назвал характерную черту футбола.

«Есть одна общая черта, и это страсть. Характерная прежде всего, для этого вида спорта и «Милана» в частности. Моя карьера технического директора существует только благодаря «Милану». Это не то, что я планировал после окончания своей игровой карьеры. Я потратил время, пытался понять суть и научиться, ждал подходящего момента, и мне повезло», — цитирует Мальдини DAZN.

«Милан» стал чемпионом впервые за 11 лет. Последний раз клуб выигрывал серию А в сезоне-2010/11.

Для главного тренера Стефано Пиоли это первый трофей в тренерской карьере. 56-летний специалист возглавляет «Милан» с 2019 года.