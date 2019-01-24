Паоло Мальдини: "У "Милана" есть шанс попасть в Лигу чемпионов"

Директор по развитию "Милана" Паоло Мальдини выразил мнение, что у команды есть шанс пробиться в Лигу чемпионов. После 20 туров красно-черные идут на четвертом месте в таблице серии A, имея в активе 34 очка.

- Мы четвертые и у нас есть шанс попасть в Лигу чемпионов, - цитирует Football Italia Мальдини. - У нас много игроков в списках, посмотрим, что будет к закрытию трансферного окна.

Тренер хорошо справляется с ситуацией, как и клуб. У каждой команды есть тяжелые моменты, это нормально, но когда тренер справляется с работой, а клуб достаточно силен, проблем нет.