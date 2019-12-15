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Паоло Мальдини — о Ибрагимовиче: «Он не играет с 28 октября, поэтому ситуация становится сложной»

17:45

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о возможном подписании форварда Златана Ибрагимовича.

— Ибрагимович, безусловно, является возможным вариантом для «Милана», мы продолжаем обсуждать это, но есть и другие игроки, — сказал Мальдини Sky Sport Italia. - Чем больше времени проходит, тем труднее ему становится. Он не играет с 28 октября, поэтому ситуация становится сложной.

?Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к 38-летнему шведу со стороны «Болоньи» и «Наполи».

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