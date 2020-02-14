Паоло Мальдини: «Милан» станет значительно увереннее после ничьей с «Ювентусом»

Нападающий «Милана» Паоло Мальдини после ничьей с «Ювентусом» в 1/2 финала Кубка Италии отказалсся обсуждать работу арбитра.

— Есть правила, очевидные для интерпретации, но я бы не стал слишком сильно зацикливаться на этом или на игроках, которые пропустят ответный матч, — цитирует Rai Sport Мальдини. — Хочу сосредоточиться на отличном выступлении команды. Безусловно, после этой игры «Милан» станет значительно увереннее, чем раньше.

Нам нужно быть более опасными в атаке, так как не забиваем достаточно голов из моментов, что создаем. Есть сожаления по поводу того, что не выиграли, но если не рисковать в матче против такой качественной команды, как «Ювентус», всякое может случиться.

В ответной игре мы будем без Ибры, Тео Эрнандеса и Кастильехо, но на поле выйдут 11 игроков, так что это главное!