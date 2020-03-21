Паоло Мальдини и его сын подхватили коронавирус
22:38
Бывший защитник «Милана», а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини сдал положительный тест на коронавирус, информирует сайт «россонери».
Как отмечается, ранее у него был контакт с человеком, у которого также была выявлена болезнь. После этого у 51-летнего Мальдини появились первые симптомы.
Кроме того, короновирус подхватил сын Мальдини, 18-летний полузащитник молодежной команды «Милана» Даниэль Мальдини.
Сейчас с ними все хорошо. Они завершили двухнедельный домашний карантин и продолжат пребывать в изоляции, пока полностью не вылечатся.
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