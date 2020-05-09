Паоло Мальдини: «Франция, на мой взгляд, ошиблась, завершив сезон»

Бывший защитник сборной Италии и «Милана» Паоло Мальдини, занимающий ныне пост технического директора «россонери», считает, что сезон необходимо доиграть.

— Мы должны попытаться выйти на поле. Завершение сезона было бы катастрофой со всех точек зрения, прежде всего экономической, — сказал Мальдини в прямом эфире Instagram. — Мы должны попробовать. Франция, на мой взгляд, ошиблась.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 8 на 9 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 001 128 человек. Умерших — 275 399, выздоровевших — 1 375 980.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 8 мая всего зарегистрировано 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

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