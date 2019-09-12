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Паоло Ди Канио: «Не удивлен, что Икарди перещел в «ПСЖ», где дом недисциплинированных игроков»

03:21
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Экс-форвард «Лацио», «Ювентуса» и «Вест Хэма» Паоло Ди Канио не удивлен переходу Мауро Икарди в «ПСЖ». Также он отметил, что не понимает, зачем игрока хотел заполучить «Наполи».

— Почему Карло Анчелотти хотел видеть в «Наполи» кого-то вроде Икарди? Кто-то не может извиниться перед своими товарищами по команде за слова своей жены-агента? Кроме того, Мауро забивает голы только с линии ворот, — цитирует Il Mattino Ди Канио. — В остальном он не способен ни на что, что должен делать современный нападающий. Я не сильно удивлен, что он отправился в «ПСЖ», где дом недисциплинированных игроков.

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