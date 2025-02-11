Палладино раскритиковал ВАР после поражения «Фиорентины» от «Интера»

Главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:2).

«Я хочу злиться не на судью, а на протокол ВАР. Если у нас есть инструмент, который поможет судьям делать меньше ошибок, мы не можем не вмешаться в объективную ошибку. Мяч вылетел примерно на 20 сантиметров. Это решающие детали. Протокол гласит, что ВАР не может вмешиваться. Я согласен, что он не должен вмешиваться во все, но это нехорошо, потому что мы оказываемся в ситуации, когда спорим и уходим домой злыми», — приводит слова Палладино Football Italia.

После этого матча «Интер» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице, сократив отставание от лидирующего «Наполи» до одного очка. «Фиорентина» с 42 очками — на шестой строчке.