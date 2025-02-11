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11 февраля 2025, 04:08

Палладино раскритиковал ВАР после поражения «Фиорентины» от «Интера»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Интера» (1:2).

«Я хочу злиться не на судью, а на протокол ВАР. Если у нас есть инструмент, который поможет судьям делать меньше ошибок, мы не можем не вмешаться в объективную ошибку. Мяч вылетел примерно на 20 сантиметров. Это решающие детали. Протокол гласит, что ВАР не может вмешиваться. Я согласен, что он не должен вмешиваться во все, но это нехорошо, потому что мы оказываемся в ситуации, когда спорим и уходим домой злыми», — приводит слова Палладино Football Italia.

После этого матча «Интер» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице, сократив отставание от лидирующего «Наполи» до одного очка. «Фиорентина» с 42 очками — на шестой строчке.

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Фиорентина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 27 6 5 89-35 87
2
 Наполи 38 23 7 8 58-36 76
3
 Рома 38 23 4 11 59-31 73
4
 Комо 38 20 11 7 65-29 71
5
 Милан 38 20 10 8 53-35 70
6
 Ювентус 38 19 12 7 61-34 69
7
 Аталанта 38 15 14 9 51-36 59
8
 Болонья 38 16 8 14 49-46 56
9
 Лацио 38 14 12 12 41-40 54
10
 Удинезе 38 14 8 16 45-48 50
11
 Сассуоло 38 14 7 17 46-50 49
12
 Торино 38 12 9 17 44-63 45
13
 Парма 38 11 12 15 28-46 45
14
 Кальяри 38 11 10 17 40-53 43
15
 Фиорентина 38 9 15 14 41-50 42
16
 Дженоа 38 10 11 17 41-51 41
17
 Лечче 38 10 8 20 28-50 38
18
 Кремонезе 38 8 10 20 32-57 34
19
 Верона 38 3 12 23 25-61 21
20
 Пиза 38 2 12 24 26-71 18
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37 тур
38 тур
22.05 21:45 Фиорентина – Аталанта 1 : 1
23.05 19:00 Болонья – Интер 3 : 3
23.05 21:45 Лацио – Пиза 2 : 1
24.05 16:00 Парма – Сассуоло 1 : 0
24.05 19:00 Наполи – Удинезе 1 : 0
24.05 21:45 Милан – Кальяри 1 : 2
24.05 21:45 Кремонезе – Комо 1 : 4
24.05 21:45 Лечче – Дженоа 1 : 0
24.05 21:45 Торино – Ювентус 2 : 2
24.05 21:45 Верона – Рома 0 : 2
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 17
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 14
Анастасиос Дувикас
Анастасиос Дувикас

Комо

 14
П
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 17
Арман Лорьенте
Арман Лорьенте

Сассуоло

 9
Николо Барелла
Николо Барелла

Интер

 8
И К Ж
Мариано Троило
Мариано Троило

Парма

 21 1 6
Уэсли Винисиус
Уэсли Винисиус

Рома

 30 1 5
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 32 1 12
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