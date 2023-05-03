Палладино признан лучшим тренером серии А в апреле

Главный тренер «Монцы» Раффаэле Палладино признан лучшим в апреле в серии А.

В прошедшем месяце его команда сыграла пять матчей, проиграв «Лацио» (0:2) и одержав три победы подряд: против «Интера» (1:0), «Фиорентины» (3:2) и «Специи» (2:0). Также бело-красные сыграли одну встречу вничью с «Удинезе» (2:2)

«Монца» занимает десятое место в турнирной таблице серии А.

Следующий матч команды состоится сегодня, 3 мая, против «Ромы».