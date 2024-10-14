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«Палермо» подарил футболку режиссеру Скорсезе в честь получения гражданства Италии

Владислав Маслов
Корреспондент
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Мартин Скорсезе.
Фото Global Look Press

Футбольный клуб «Палермо» подарил известному режиссеру, обладателю премии «Оскар» Мартину Скорсезе игровую майку с его фамилией в честь приобретения гражданства Италии.

81-летний Скорсезе родился и вырос в США, но имеет итальянское происхождение. Его предки были выходцами с Сицилии, поэтому режиссер стал почетным гражданином Палермо.

Мартин Скорсезе с футболкой «Палермо».
Фото ФК «Палермо»

На сегодняшний день «Палермо» выступает в серии Б, 2-м по силе дивизионе Италии. После 8 туров «черно-розовые» занимают 9-е место в турнирной таблице с 11 очками. Наивысшим достижением клуба в истории является 5-е место в серии А (2006/07, 2009/10).

Футбол
ФК Палермо
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 Наполи 7 5 1 1 14-5 16
2
 Интер 7 4 2 1 16-9 14
3
 Удинезе 7 4 1 2 10-10 13
4
 Ювентус 7 3 4 0 10-1 13
5
 Лацио 7 4 1 2 14-11 13
6
 Милан 7 3 2 2 15-9 11
7
 Торино 7 3 2 2 12-11 11
8
 Эмполи 7 2 4 1 6-4 10
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 Аталанта 7 3 1 3 16-13 10
10
 Фиорентина 7 2 4 1 9-8 10
11
 Рома 7 2 4 1 8-5 10
12
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 Болонья 7 1 5 1 7-9 8
14
 Комо 7 2 2 3 10-14 8
15
 Кальяри 7 1 3 3 5-11 6
16
 Парма 7 1 3 3 10-12 6
17
 Лечче 7 1 2 4 3-12 5
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 Дженоа 7 1 2 4 5-15 5
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 Венеция 7 1 1 5 5-12 4
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