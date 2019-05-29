"Палермо" избежал вылета в серию С

"Палермо" частично выиграл апелляцию, направленную против понижения команды в серию С. Как сообщает Football Italia, c розово-черных снимут 20 очков за финансовые нарушения.

Таким образом, у "Палермо" останется достаточное количество очков, чтобы остаться в серии B на следующий сезон. Первоначально у клуба из одноименного города было 63 балла, а теперь стало 43 - команда оказалась в середине турнирной таблицы.

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