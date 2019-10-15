Полузащитник «Милана» Лукас Пакета попал в сферу интересов «ПСЖ». Французский клуб может оформить трансфер 22-летнего бразильца, который имеет также португальское гражданство, в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sport Italia.

В текущем сезоне Пакета провел 5 матчей в составе «россонери», отличившись одной голевой передачей. Действующий контракт полузащитника с «Миланом» рассчитан до июня 2023 года.

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