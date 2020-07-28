Паццини сообщил, что покидает «Верону»
18:24
Форвард «Вероны» Джанпаоло Паццини сообщил, что покинет клуб.
Это были пять напряженных лет с взлетами и падениями, — приводит слова Паццини Football Italia. - Я счастлив, что закончил путешествие в серии А. «Верона» и ее фанаты дали мне очень много, когда дела шли хорошо и плохо. В трудные моменты осознание того, что они верили в меня, было единственной вещью, которая поддерживала меня.
35-летний итальянец провел за «Верону» 133 матчей, в которых забил 50 голов.
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