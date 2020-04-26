Пабло Освальдо: «Меня хотели убить в Риме. Попросил Тотти и Де Росси сопровождать меня»

Бывший нападающий «Фиорентины» и «Ромы» Пабло Освальдо в интервью TNT Sports рассказал о том времени, когда выступал за римский клуб.

«Меня собирались убить в драке в Риме. Попросил тогда Тотти и Даниеле Де Росси сопровождать меня. Я ведь не тупой... Тотти просто идеален во всем. Я как-то ему сказал, что его жена должна изменить ему, потому что невозможно не иметь недостатков. У него было красивое лицо. Не стану останавливаться на других местах... Франческо был лучшим футболистом, с которым я когда-либо играл. Я даже не помню такого, чтобы из его рта плохо пахло. Казалось, что должно быть что-то не так в личной жизни, но нет. Он очень счастлив в браке», — приводит слова Освальдо в интервью TNT Sports.

34-летний Освальдо выступал за «Рому» с 2011 по 2013-й.