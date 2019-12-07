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Отступные в новом контракте Лаутаро Мартинеса составят 200 миллионов евро

09:50
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес близок к продлению контракта с клубом. «Нерадзурри» готовы увеличить зарплату 22-летнему аргентинцу, а также прописать в его контракте сумму в 200 миллионов евро в качестве отступных, сообщает Sport Mediaset.

В список претендентов на нападающего входят «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Мартинес провел за миланскую команду 19 матчей, забил 13 голов и отдал три результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

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