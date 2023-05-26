Отступные Леау увеличатся до 170 миллионов евро

Отступные нападающего «Милана» Рафаэла Леау увеличатся до 170 миллионов евро, сообщает Football Italia.

По информации издания, португалец попросил руководство оставить сумму отступных и согласился на 170 миллионов евро. Сообщается, что сумма отступных станет активной начиная с июля.

Ранее футболистом интересовались в «Челси».

Португалец выступает за «Милан» с августа 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл 46 матчей за итальянский клуб, забил 14 голов и отдал 15 результативных передач.