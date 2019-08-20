Отец супруги Икарди встал на защиту Макси Лопеса

Андрес Нара, отец Ванды, прокомментировал ситуацию вокруг любовного треугольника, в центре которого оказалась его дочь.

В 2014 году Ванда Нара ушла от Макси Лопеса к форварду «Интера» Мауро Икарди. По итогам судебного процесса Лопесу было разрешено видеться с собственными детьми, но Икарди и Ванда категорически этому препятствуют.

«К Макси Лопесу у меня нет никаких претензий. Больше того, в этой ситуации я встал на его защиту, потому что он — превосходный человек и отец моих внуков. Я хочу, чтобы Макси видел своих детей, ведь они для него очень важны.

Я не отказываюсь от общения со своей дочкой, но сама Ванда идет на контакт крайне неохотно", — сказал Андрес Нара в интервью El show Espectaculo.