Отец Сарри: "Мой сын не знает, когда "Челси" его отпустит"

Америго, отец главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, прокомментировал информацию о возможном возвращении сына в Италию.

– Они его еще не отпустил. Даже Маурицио не знает, когда это произойдет. Надеюсь, сын скоро вернется в Италию, – приводит слова Америго Football Italia.

Ранее сообщалось, что Сарри в ближайшее время возглавит "Ювентус". В лондонском клубе итальянского специалиста заменит Фрэнк Лэмпард.

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