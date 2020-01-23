Отец Пентека: «Кшиштоф хочет играть в Англии»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек хочет перебраться в Англию. Об этом рассказал отец польского форварда Владислав.

— Пентек знает, чего он хочет: играть как можно больше и выступить на чемпионате Европы, — цитирует Sportowefakty отца игрока. — Уже видно, что «Милан» на него не рассчитывает. Поэтому Кшиштоф думает о переезде в Англию. Конечно, если никто не сможет заплатить требуемую «Миланом» сумму, то он продолжит полностью выкладываться за итальянский клуб. Но я считаю, что 30 миллионов евро — небольшая сумма для английского клуба.

24-летний поляк в нынешнем сезоне провел 18 матчей в серии А, забил четыре мяча. В прошлом сезоне он забил 22 мяча в чемпионате Италии, выступая за «Милан» и «Дженоа».