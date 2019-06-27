Отец Мойзе Кина хочет, чтобы он перешел из "Ювентуса" в "Интер"

Биру Джин Кин, отец нападающего "Ювентуса" Мойзе Кина, заявил о желании, чтобы форвард продолжил карьеру в "Интере".

– Он вырос с майкой Мартинса, "Интер" – его дом, – цитирует Calciomercato отца Кина. – Он выбрал его, когда был маленький, настоящий фанат "нерадзурри", он определенно хотел бы пойти туда. Это зависит от предложений. Если "Интер" предложит больше, чем он получает сейчас, то меня это устроит.

Заграница? Я читал об этом в газетах, но еще не говорил об этом с Райолой. Прежде чем принимать решения, Мойзе свяжется со мной, поскольку, будучи совершеннолетним, у него есть корни здесь. Я посоветую ему перейти в "Интер", чтобы он был ближе ко мне.

Я знаю способности моего сына. Думаю, что он реализовал потенциал на 50 процентов. Как отец, всегда говорил, что жду от него "Золотой мяч". Он может выиграть его через 3-4 года.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр