Отец Игуаина: «У Гонсало нет никакого желания покидать «Ювентус»

Хорхе Игуаин, отец форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, рассказал о том, что сын не покинет клуб раньше окончания контракта.

Ранее появилась информация, что туринский клуб хочет разорвать контракт с 32-летним аргентинцем из-за того, что тот не вышел на связь после отъезда на родину.

— Я могу сказать вам одну вещь: Гонсало останется в «Ювентусе», потому что у него еще полтора года контракта, и он будет уважать его, — приводит слова Хорхе Игуаина LM Nequen . - Через 18 месяцев Гонсало решит, что делать, потому что он будет хозяином своей судьбы.

Я могу гарантировать вам, что в голове Гонсало нет никакого желания покидать «Ювентус», где его очень любят фанаты, так же, как он любит клуб и их фанатов.