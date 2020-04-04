Отец Игуаина исключает возвращение сына в «Ривер Плейт»

Хорхе Игуаин, отец нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, исключил возможность возвращения форварда в «Ривер Плейт». Ранее появилась информация, что аргентинский клуб хочет подписать 32-летнего игрока, который покинул «Ривер» в 2007 году, перейдя в «Реал».

— Пока он не может вернуться в «Ривер Плейт», — цитирует Goal отца футболиста. — Пока это нереально. У Гонсало есть контракт на этот сезон и на следующий.

Игуаин в нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» забил восемь голов и сделал восемь голевых передач.