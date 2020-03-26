Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Отец экс-игрока «Лацио» умер от коронавируса

16:33

Отец бывшего полузащитника «Лацио» Дарио Марколина скончался от коронавируса, сообщает Football Italia.

Отцу экс-футболиста и телекомментатора было 75 лет. На данный момент в Италии 74 386 заболевших коронавирусом, умерло 7 503 человека.

Марколин выступал за «Лацио», «Сампдорию», «Кальяри», «Наполи» и «Блэкберн». 48-летний итальянец завершил карьеру в 2005 году.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 488 091 человек. Умерших — 22 058, выздоровевших — 117 605. В России на данный момент 840 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир