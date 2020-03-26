Отец экс-игрока «Лацио» умер от коронавируса

Отец бывшего полузащитника «Лацио» Дарио Марколина скончался от коронавируса, сообщает Football Italia.

Отцу экс-футболиста и телекомментатора было 75 лет. На данный момент в Италии 74 386 заболевших коронавирусом, умерло 7 503 человека.

Марколин выступал за «Лацио», «Сампдорию», «Кальяри», «Наполи» и «Блэкберн». 48-летний итальянец завершил карьеру в 2005 году.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 488 091 человек. Умерших — 22 058, выздоровевших — 117 605. В России на данный момент 840 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.