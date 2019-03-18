Отец Давида Оспины: "Сын по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии"

Отец голкипера "Наполи" Давида Оспины Эрнан признался, что его сын все еще находится в отделении интенсивной терапии после потери сознания в конце первого тайма матча 28-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (4:2), сообщает Football Italia ссылаясь на Radio CRC.

30-летний колумбиец получил удар в голову в дебюте встречи в столкновении с игроком соперника Игнасио Пуссетто. Медики перебинтовали голову голкиперу, после чего Оспина продолжил матч. Однако на 40-й минуте встречи вратарь упал на газон без сознания.

– У меня пока не было возможности поговорить с сыном, потому что он по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии. Я знаю, что Давид в порядке, потому что там находится моя жена. Ему провели несколько обследований. Представители сборной Колумбии обращались к врачам, и им сказали, что он пропустит две недели.

Мы ждем, когда Давид проведет нужное количество матчей, прежде чем "Наполи" выкупит его у "Арсенала". Он счастлив в этом клубе и хочет остаться. "Наполи" также дает ему понять, что хочет видеть его в команде. Мы очень рады этому, поскольку дети Давида тоже счастливы жить в Неаполе, – приводит слова отца вратаря Football Italia ссылаясь на Radio CRC.

"Наполи" арендовал Давида Оспину у "Арсенала". В этом сезоне вратарь принял участие в 21 матче во всех турнирах и пропустил 22 мяча.

Вратарь "Наполи" Оспина потерял сознание в матче с "Удинезе"