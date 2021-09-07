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Отец Брозовича прилетел в Милан для переговоров с «Интером»

16:42
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Отец полузащитника «Интера» Марсело Брозовича, Иван, который по совместительству является агентом футболиста, прибыл в Милан ради проведения переговоров с клубом о продлении контракта для своего сына, сообщает Calciomercato.

«Нерадзурри» предлагают контракт до 2024 года с повышением заработной платы с 3,5 до 4 миллионов евро в год, в то время как Брозович желает получать не менее 5 млн евро.

В сезоне-2020/21 Брозович провел 42 матча за «Интер», на его счету 2 гола и 7 результативных передач. Нынешний контракт 28-летнего футболиста действует до конца июня 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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